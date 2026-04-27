Çinli çelik sanayi kuruluşları 2026’nın ilk çeyreğinde 3,34 milyar $ brüt zarar açıkladı

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre bu yılın ilk üç ayında Çin’in başlıca çelik kuruluşları 3,34 milyar RMB (0,49 milyar $) brüt zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 7,51 milyar RMB brüt kâr elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %17,7 düşüşle 78,35 milyar RMB (11,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %24,5 artışla 10,99 milyar RMB (1,6 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %11,9 düşüşle 23,94 milyar RMB (3,5 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %16,7 artışla 29,56 milyar RMB (4,3 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %15,5 artışla 1,69 trilyon RMB (0,25 trilyon $) oldu.

Çelik sektörü, bu yılın ilk üç ayında kârdan zarara geçen az sayıdaki sektörlerden biri olurken, bu durum söz konusu dönemde sektörün yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Temel çelişki arz ve talep arasındaki dengesizlik olmaya devam etti - üretim yeterince daralmazken, talep zorluk yaşayan gayrimenkul sektörünün baskısı altında kalmayı sürdürdü.

1$ = 6,8579 RMB