Çinli çelik sanayi kuruluşları 2026’nın ilk çeyreğinde 3,34 milyar $ brüt zarar açıkladı

Pazartesi, 27 Nisan 2026 10:59:56 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre bu yılın ilk üç ayında Çin’in başlıca çelik kuruluşları 3,34 milyar RMB (0,49 milyar $) brüt zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 7,51 milyar RMB brüt kâr elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %17,7 düşüşle 78,35 milyar RMB (11,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %24,5 artışla 10,99 milyar RMB (1,6 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %11,9 düşüşle 23,94 milyar RMB (3,5 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %16,7 artışla 29,56 milyar RMB (4,3 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %15,5 artışla 1,69 trilyon RMB (0,25 trilyon $) oldu.

Çelik sektörü, bu yılın ilk üç ayında kârdan zarara geçen az sayıdaki sektörlerden biri olurken, bu durum söz konusu dönemde sektörün yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Temel çelişki arz ve talep arasındaki dengesizlik olmaya devam etti - üretim yeterince daralmazken, talep zorluk yaşayan gayrimenkul sektörünün baskısı altında kalmayı sürdürdü.

1$ = 6,8579 RMB


Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının ortasında arttı, stoklar da yükseldi

24 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının başında %4,4 arttı, stoklar yükseldi

17 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının sonunda %1,7 düştü, stoklar azaldı

07 Nis | Çelik Haberler

Çinli çelik sanayi kuruluşları 2026’nın ilk iki ayında 2,47 milyar $ brüt zarar açıkladı

27 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının ortasında %0,8 arttı, stoklar da yükseldi

26 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının başında %0,8 azaldı, stoklar arttı

16 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Şubat ayının sonunda %0,1 azaldı, stoklar düştü

06 Mar | Çelik Haberler

Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025 yılında 15,9 milyar $ brüt kâr elde etti

27 Oca | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının ortasında %0,9 düştü, stoklar yükseldi

26 Oca | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının başında %21,6 arttı, stoklar yükseldi

19 Oca | Çelik Haberler





