CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının sonunda %2,2 düştü, stoklar azaldı

Cuma, 06 Şubat 2026 10:54:13 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayının sonunda (21-31 Ocak), Ocak ayının ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %2,2 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının ortasında, ayın başına (1-10 Ocak) kıyasla %0,9 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde yer almıştı. 

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ocak tarihine kıyasla %8,8 düşüşle 14,71 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

