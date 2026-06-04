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Hindistan’ın ham çelik üretimi Mayıs 2026’da %3 arttı, ithalat %63 yükseldi

Perşembe, 04 Haziran 2026 13:39:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Mayıs ayında ham çelik üretimi, yıllık %2,9 artışla 14,21 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul üretiminin ise yıllık %9 artışla 13,94 milyon mt seviyesine ulaştığı belirtildi.

2026-27 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 28,04 milyon mt olarak gerçekleşirken, aynı dönemde nihai mamul üretimi ise yıllık %6,4 yükselerek 27,36 milyon mt seviyesine çıktı.

Dış ticaret tarafında, Hindistan’ın nihai mamul ithalatı Mayıs 2026’da yıllık bazda %62,5 artışla 0,69 milyon mt seviyesine yükseldi. Nihai mamul çelik ihracatı ise %29,9 artışla 0,51 milyon mt olarak kaydedildi.

2026-27 mali yılının ilk iki ayında (Nisan-Mayıs), Hindistan’ın nihai mamul ithalatı yaklaşık 1,37 milyon mt, ihracatı ise 0,98 milyon mt olarak gerçekleşti. Böylece Hindistan söz konusu dönemde net çelik ithalatçısı konumunda yer aldı.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 

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