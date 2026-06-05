CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayı sonunda %4,3 düştü, stoklar da geriledi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yılın Mayıs ayının sonunda (21-31 Mayıs), Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin (CISA üyesi şirketler) toplam günlük ortalama ham çelik üretiminin Mayıs ayının ortasına (11-20 Mayıs) kıyasla %4,3 düşüşle 2,006 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Mayıs ayının ortasında, söz konusu şirketlerin toplam günlük ortalama ham çelik üretimi, ay başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,7 düşerek 2,096 milyon mt seviyesinde yer almıştı

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin stok seviyelerinde de düşüş görüldü. 31 Mayıs itibarıyla bu işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mayıs’a kıyasla %15,7 düşerek 15,83 milyon mt seviyesine geriledi.

Mayıs ayının sonunda stoklardaki düşüş hızının ham çelik üretimindeki gerilemeden daha yüksek olması, söz konusu dönemde talebin iyileştiğine işaret etti. CISA, çelik sektöründe kısa vadeli arz-talep dengesinin bir miktar iyileşmiş olmasına rağmen piyasa oyuncularının durgun sezonda görülen bu talep canlılığının kalıcı olup olmadığını ve üretim kısıntılarının sürdürülebilirliğini yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.