Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026'nın Ekim ayında yıllık %1,1 düşüşle 142,4 milyon mt olduğunu açıkladı. Yılın ilk on ayında ise ham çelik üretimi %0,8 düşüşle 1,51 milyar mt oldu.

Ekim ayında Asya ve Okyanusya'nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla değişim göstermeyerek 102,7 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %1,6 düşüşle 70,8 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 6,7 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %3,6 artışla 14,5 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 5,3 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ekim ayında yıllık %4 düşüşle 10,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 3,4 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %9,6 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesi ve Ukrayna'nın ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 6 milyon mt olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %1,9 artışla 5,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5,6 artışla 9,7 milyon mt olurken, ABD'nin tahmini ham çelik üretimi yıllık %8,4 artışla 7,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 düşüşle 3,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %5,4 düşüşle 2,8 milyon mt ham çelik üretti.

Ekim ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %7,9 artışla 2,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %27,7 düşüşle 3,9 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı Ekim 2026