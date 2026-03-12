 |  Giriş 
Kardemir 2025’te kâra geçti, operasyonel toparlanma yakaladı

Perşembe, 12 Mart 2026 11:04:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, bir önceki yıl kaydedilen 1,86 milyar TL net zarara kıyasla 39,96 milyon TL net kâr elde etti. 2025 yılında Kardemir, bir önceki yıl kaydedilen 1,38 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 1,22 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış geliri yıllık %9,7 düşüşle 66,72 milyar TL oldu.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Kardemir’in AVFÖK’ü yıllık %23,8 artışla 6,99 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 2,5 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %0,3 düşerek 2,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl şirketin toplam satışları yıllık %10,6 artışla 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kardemir, 2025 yılında üretim kapasitesini artırmaya ve ürün çeşitliliğini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürdü. Şirketin yatırım programı kapsamında yeni sürekli döküm makinesi kurulumu, konverter kapasite artırımı, vakum tesisi, biyolojik arıtma tesisi modernizasyonu ve demir yolu tekeri üretimine yönelik projeler yer aldı. 

Şirket ayrıca katma değerli ürün üretimini artırarak Türkiye’de ithal edilen bazı özel çelik ürünlerinin yerli üretimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu stratejiyle hem ithalatın azaltılması hem de ihracat birim değerinin artırılması amaçlanıyor.


