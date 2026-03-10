JSW Steel’in ham çelik üretimi Şubat 2026’da %2 düştü

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in konsolide ham çelik üretimi Şubat 2026’da yıllık bazda %2 düşüşle 2,36 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Şirket tarafından 10 Mart Salı günü yapılan açıklamada söz konusu düşüşün bazı operasyonel nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Şirket, Hindistan’daki tesislerinden gelen üretimin Vijayanagar çelik tesisindeki 3 No’lu yüksek fırının Eylül 2025’ten bu yana devam eden kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle devre dışı olması sonucu bir miktar daha düşük gerçekleştiğini açıkladı.

ABD’deki Ohio tesisinde üretim ise Şubat 2026’da 60.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı ayındaki 75.000 mt seviyesine kıyasla %20 düşüşe işaret ediyor. Söz konusu gerilemenin, Ocak 2026’da tamamlanan sürekli döküm ünitesindeki yenileme çalışmaları ve bölgede yaşanan şiddetli kış fırtınalarının yarattığı kesintilerden kaynaklandığı belirtildi.

JSW Steel’in toplam konsolide kurulu ham çelik üretim kapasitesi 35,7 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Bunun 34,2 milyon mt’luk kısmı Hindistan’daki tesislerden, 1,5 milyon mt’luk kısmı ise ABD’deki tesislerden oluşuyor.