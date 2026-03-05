 |  Giriş 
Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde bütün segmentlerde düştü

Perşembe, 05 Mart 2026 13:56:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2026 yılının Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %4,7, yıllık %4,1 ve yıllık %1 düşüşle 253.400 mt, 225.600 mt ve 189.800 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %9,1 düşüşle 502.900 mt seviyesine inerken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %3,8 ve yıllık %1,8 gerileyerek 460.000 mt ve 406.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


