Changling Special Steel, Danieli’nin 100 mt’luk elektrik ark ocağında ilk ergitmeyi gerçekleştirdi

Çarşamba, 11 Mart 2026 11:23:22 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Çinli çelik üreticisi Zunyi Changling Special Steel’in yeni Danieli Zerobucket elektrik ark ocağı ile ilk ergitmeyi başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Danieli’ye göre söz konusu fırın 100 mt’luk ham çelik üretim kapasitesine sahip. Proje için sözleşmenin ise ilk olarak 2023 yılının ortasında imzalandığı belirtildi.

Verimliliği artırmaya yönelik sürekli yükleme sistemi

Danieli’nin aktardığına göre devreye alınan 100 mt kapasiteli elektrik ark ocağı %100 hurda yüklemeye uygun şekilde tasarlandı ve böylece maliyet ve esneklik açısından verimli çelik üretimine olanak sağlıyor.

Tedarikçi fırının temel operasyonel hedeflerinden birinin Zerobucket sisteminde kullanılan sürekli hurda besleme konsepti sayesinde 30 dakikalık ergitme süresi olduğunu ifade etti. Bu yaklaşım geleneksel hurda taşıyıcılarının kullanımını ortadan kaldırarak ergitme sürecinde operasyonel gecikmeleri ve mekanik baskıları azaltıyor. Danieli ayrıca sistemin daha dengeli ergitme faaliyetleri, daha düşük yapısal aşınma ve daha yüksek verimlilik sağladığını belirtti.

Çin, Zerobucket teknolojisinde kilit pazar olmaya devam ediyor

Danieli’ye göre Çin elektrik ark ocağı teknolojileri açısından şirketin en önemli pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Ekipmanı tedarikçisi 2018 yılından bu yana Çin’de Zerobucket teknolojisine dayalı 31 referans proje gerçekleştirildiğini ve bunların bir kısmının faaliyete başladığını, diğerlerinin ise devreye alma aşamasına yaklaştığını ifade etti. Danieli, bu sayının Çinli çelik üreticilerinin sürekli yüklemeli elektrik ark ocağı çözümlerini giderek daha fazla benimsediğini yansıttığını belirtti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

