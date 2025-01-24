Dünya ham çelik üretimi 2024'te %0,8 geriledi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5,6 artışla 144,5 milyon mt olduğunu açıkladı.

2024 yılının tamamında dünya ham çelik üretimi %0,8 düşüşle 1,88 milyar mt seviyesine geriledi.

Aralık ayında Asya’nın ham çelik üretimi 2023’ün aynı ayına kıyasla %9 artışla 106,3 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %11,8 artışla 76 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle 6,9 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %9,5 artışla 13,6 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %3,2 düşüşle 5,2 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Aralık ayında yıllık %7,2 artışla 9,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %4,1 artışla 2,7 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %7,6 düşüşle 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşerek 6,8 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %8,6 düşüşle 5,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %4,3 düşüşle 8,8 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,4 düşüşle 6,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %3,8 düşüşle 3,1 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %1,8 artışla 2,6 milyon mt ham çelik üretti.

Aralık ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %1 düşüşle 1,9 milyon seviyesine geriledi. Orta Doğu ise yıllık %4,5 artışla 4,6 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.