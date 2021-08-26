Cosan Brezilya’da demir cevheri arama çalışmaları yürütmek için ortak girişim kuruyor

Perşembe, 26 Ağustos 2021 09:32:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı şeker ve etanol üreticisi Cosan, yerel demir cevheri piyasasına girmek için ortak girişim kuracağını duyurdu. Şirket, söz konusu ortak girişimin, yatırım portföyünü genişletme planının bir parçası olduğunu belirtti.

Aura Minerals’in sahibi Grupo Paulo Brito’nun, demir cevheri arama çalışmaları yürütmek için Cosan ile ortak girişim kuracağı ve çıkarılan demir cevherlerinin nakliyatının, São Luís Limanı’ndan yapılacağı ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu ortak girişim, demir cevheri rezervleri bakımından zengin olan Pará eyaletinde yer alan üç demir cevheri projesine yönelik maden arama ruhsatıyla birlikte kendine ait limanı olan entegre lojistik ve madencilik şirketi olacak,” sözlerine yer verildi.

Cosan’ın bağlı kuruluşu Atlantico Participacoes, São Luís Limanı’nın tamamını, 720 milyon BRL (136,8 milyon $) karşılığında satın alacak. Limanın, şirketin demir cevheri faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılması planlanıyor.