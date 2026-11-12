COP31: Türkiye ve GFANZ endüstriyel karbonsuzlaşmaya yönelik finansman için iş birliği anlaşması imzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Glasgow Net Sıfır Finans İttifakı (GFANZ), Türkiye sanayisinin karbonsuzlaştırılmasının finansmanına yönelik iş birliğini güçlendirmek amacıyla 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma kapsamında GFANZ'in, Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) özel sektör finansman ortağı olarak ülkenin sanayi dönüşümüne yönelik özel sermayenin harekete geçirilmesi çalışmalarını destekleyeceği belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a göre söz konusu ortaklık, TIDIP'in özel sektör finansmanı boyutunu güçlendirecek ve Türkiye'nin endüstriyel dönüşüm projelerinin uluslararası sermayeyle buluşturulmasına yardımcı olacak.

Özel Sektör Finansmanı Katılım Programı sanayi yatırımlarını destekleyecek

İş birliği kapsamında finans kuruluşları, yatırımcılar, kamu kurumları ve kalkınma finansmanı kuruluşları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için Özel Sektör Finansmanı Katılım Programı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. GFANZ'in, finansmanın önündeki engelleri belirlemek, sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik projelerin finansman bulma imkânını artırmak ve özel yatırımları çekebilecek çözümleri değerlendirmek amacıyla bakanlık, TIDIP Sekretaryası ve platformun ortaklarıyla birlikte çalışacağı paylaşıldı.

Bununla birlikte yatırımcıları sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik fırsatlarla buluşturmak ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesini desteklemek amacıyla düzenli çalıştaylar, çalışma grupları ve diğer toplantılar düzenleneceği dile getirildi. Ayrıca bakanlığın teknik uzmanlık ve özel sektör bakış açısı sağlamak amacıyla GFANZ'i TIDIP Danışma Kuruluna veya başka bir istişare organına katılmaya davet edebileceği bildirildi.

Demir-çelik sanayinin karbonsuzlaştırılmasında öncelikli sektörler arasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliği içinde kurulan TIDIP, Türkiye'nin düşük karbonlu sanayi üretimine geçişini desteklemeyi amaçlıyor. 2024'ün Kasım ayında imzalanan ortak bildiri kapsamında platform, 2030 yılına yönelik olarak 100 milyon €'nun üzerinde teknik destek ve uygun koşullu finansmanın harekete geçirilmesi ve toplam değeri 5 milyar €'yu aşan endüstriyel karbonsuzlaşma projelerinin uygulanmasının desteklenmesi dahil olmak üzere çeşitli hedefler belirledi. TIDIP ayrıca yıllık sera gazı emisyonlarında 20 milyon mt CO₂ eş değerinin üzerinde azaltım sağlamayı hedefliyor.

Platform başlangıçta demir ve çelik, çimento, alüminyum ve gübre dahil olmak üzere enerji yoğun sektörlere odaklanırken, ilerleyen dönemde kapsamının başka sektörleri de içerecek şekilde genişletilebileceği belirtiliyor. Girişim, Türkiye'nin Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı, ulusal olarak belirlenmiş iklim katkısını ve 2053 net sıfır emisyon hedefini destekliyor. Aynı zamanda yeni imzalanan anlaşmanın sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik projelerin nihai yatırım kararı aşamasına ulaşmasını destekleyen Sanayi Dönüşümünü Hızlandırma Girişimi'nin çalışmalarını tamamlayıcı nitelik taşıdığı da vurgulandı.