COP31: Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik yatırımların artırılmasını istiyor

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında duyurulan Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı, başta çelik gibi enerji yoğun sektörler olmak üzere sıfıra yakın ve düşük emisyonlu sanayi ürünlerine yönelik uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, finansmanın artırılması ve piyasaların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Sanayinin küresel doğrudan karbon emisyonlarının yaklaşık 1/4'inden sorumlu olduğu ve çelik, çimento ve kimya sektörlerinin sanayi kaynaklı emisyonların yaklaşık %70'ini oluşturduğu belirtildi. Mutabakatta yeşil sanayileşme iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik kalkınmanın stratejik bir unsur olarak tanımlarken, daha düşük emisyonlu üretime geçişin hızlandırılmasıyla birlikte sanayinin rekabet gücünün artırılması gerektiği vurgulandı.

Sıfıra yakın emisyonlu çelik ve çimento üretimi için 2035 yılına kadar 500 milyar $'ın üzerinde yatırım gerekiyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunan mutabakatta, 2026-2035 döneminde sıfıra yakın emisyonlu çelik ve çimento üretimi için gereken toplam küresel yatırım tutarının 500 milyar $'ı aştığı dile getirildi. Bununla birlikte bugüne kadar nihai yatırım kararı alınmış projelere yönelik taahhüt edilen finansman tutarının 20 milyar $'ın altında kaldığına ve planlanan sanayi dönüşümü ile taahhüt edilen yatırımlar arasındaki farkın büyüklüğüne dikkat çekildi.

Yüksek sermaye maliyetleri, yetersiz altyapı, teknolojiye sınırlı erişim ve sıfıra yakın emisyonlu malzemelerin daha yüksek üretim maliyetleri, sanayinin karbonsuzlaştırılmasının önündeki başlıca engeller olarak gösterildi. Bu zorlukların, finansman maliyetlerinin ve teknolojik uzmanlığa sınırlı erişimin yatırımları kısıtlayabildiği gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler açısından özellikle önem taşıdığı aktarıldı.

Sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik projeler için finansmanın artırılması çağrısı

Söz konusu engellerin aşılması amacıyla katılımcı ülkeler, risk paylaşım mekanizmaları, uygun koşullu finansman, kamu ve özel kaynakları bir araya getiren karma finansman modelleri ve gelir öngörülebilirliğini artıran araçlarla kamu ve özel sektör finansmanını harekete geçirme çabalarını ilerletmeyi taahhüt etti.

Aynı zamanda teknik destek sağlanması, bilgi paylaşımının artırılması ve yatırıma hazır endüstriyel karbonsuzlaştırma projelerinin geliştirilmesi talep edildi. Bu önlemlerle özellikle daha büyük finansal ve teknolojik kısıtlamalarla karşı karşıya olan ülkelerde finansmana erişimin iyileştirilmesinin ve düşük emisyonlu sanayi teknolojilerinin uygulanmasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Yeşil kamu alımları ve karbon fiyatlandırması düşük emisyonlu çelik piyasalarını destekleyebilir

Mutabakatta karbonsuzlaştırma yatırımlarının ticari açıdan daha uygulanabilir hale gelmesi için sıfıra yakın ve düşük emisyonlu sanayi ürünlerine yönelik pazarların oluşturulması gerektiğinin altı çizildi. Yeşil kamu alımları, fark sözleşmeleri ve karbon fiyatlandırması, daha temiz sanayi üretimiyle bağlantılı ilave maliyetlerin karşılanmasına yönelik potansiyel mekanizmalar arasında gösterildi.

Katılımcı ülkeler, farklı ülkelerdeki emisyon hesaplama metodolojilerinin, standartların ve ürün etiketlerinin birbiriyle uyumluluğunu artırarak daha düşük emisyonlu malzemelerin uluslararası ticaretini ve şeffaflığı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Özellikle son kullanıcı sektörlerde faaliyet gösteren üreticiler ve uluslararası ticarete açık sektörler açısından sanayi tedarik zincirlerinin tamamında maliyet artışlarının ve bu maliyetlerin karşılanabilirliğinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası iş birliğiyle karbon kaçağı risklerinin ele alınması hedefleniyor

Enerji yoğun sanayi ürünlerinin uluslararası ticarete konu olması nedeniyle karbonsuzlaşma teknolojilerine erken yatırım yapan şirketlerin, karbon düzenlemelerinin daha esnek olduğu ülkelerdeki üreticiler karşısında rekabet dezavantajı yaşayabileceği ifade edildi. Bu doğrultuda katılımcı ülkeler, karbon fiyatlandırması yaklaşımlarına ilişkin uluslararası diyaloğu güçlendirmeyi ve karbon hesaplama metodolojilerinin uyumluluğunu artırmayı taahhüt etti.

Bununla birlikte söz konusu iş birliği karbon kaçağı risklerinin azaltılmasına yardımcı olurken, ülkelerin ulusal koşullarını, kalkınma önceliklerini ve farklı politika tercihlerini gözetmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sıfıra yakın ve düşük emisyonlu malzemelere yönelik rekabetçi küresel piyasaların desteklenmesi amacıyla sanayi tedarik zincirleri genelinde iş birliğinin güçlendirilmesi de teşvik edildi.

Mutabakatta ayrıca COP31 Başkanlığı tarafından 2035 yılı için önerilen iki sayısal küresel hedefe yer verildi. İlk hedef kapsamında Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü (Global Electrification Pledge) aracılığıyla elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının %35'e çıkarılmasının öngörüldüğü belirtildi. İkinci hedef kapsamında ise üretim ve imalat süreçlerinde döngüsel malzeme kullanım oranının en az %15'e yükseltilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Üretim süreçlerinin elektrifikasyonu, temiz enerji teknolojilerinin imalatı ve malzemelerin geri kazanımı ile yeniden kullanımının artırılması yoluyla sanayi dönüşümünün söz konusu hedeflere ulaşılmasında önemli rol oynamasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Uluslararası sanayi iş birliği için üç temel alan belirlendi

Mutabakatta finansmana erişimin artırılması ve yatırıma hazır projelerin geliştirilmesi, sıfıra yakın ve düşük emisyonlu sanayi ürünlerine yönelik piyasaların oluşturulması, karbon fiyatlandırması ve karbon kaçağının önlenmesi konularında uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi olmak üzere üç temel iş birliği alanı belirlendi.

Ülkeler ve taraflar girişime katılmaya davet edilirken, şirketler, yatırımcılar, finans kuruluşları, araştırma kuruluşları ve diğer paydaşlar da gönüllü yatırımlar, ortaklıklar ve diğer faaliyetler yoluyla uygulama sürecine destek vermeye teşvik edildi. Son olarak sanayinin rekabet gücünü koruyarak ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek karbonsuzlaşma sürecini hızlandırmak için koordineli uluslararası adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.