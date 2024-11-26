Türkiye birçok sektörü karbondan arındırmak için EBRD destekli programını devreye aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kendileri, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC) sağladığı destek doğrultusunda Türkiye’nin emisyon hedeflerine ulaşmak üzere Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’nu (TIDIP) devreye aldığını duyurdu. Avrupa’nın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması tam olarak uygulanmaya başladığında Türk ihracatçıların maliyetlerinin artacağı, bu nedenle Türk şirketlerin rekabet gücünü artırmaları, yatırım çekmeleri ve maliyetlerini yönetmeleri için karbon yoğun sektörlerin karbondan arındırılmasının gerektiği vurgulandı.

Dünyanın en büyük endüstriyel karbonsuzlaştırma programı olarak nitelendirilen TIDIP, Türkiye’nin çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerini karbondan arındırmayı ve bu yöndeki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla kritik teknolojiler, finansman ve politikalara ilişkin yol haritalarının oluşturulmasını amaçlıyor. Programın yalnızca sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin de önünü açacağı dile getirildi. Ayrıca TIDIP kapsamında 2030 yılına kadar 5 milyar $ yatırım yapılarak karbon salımında 20 milyon mt’un üzerinde düşüş sağlanması planlandığı ifade edildi.