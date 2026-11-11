Tosyalı COP31'de Türkiye'nin yeşil sanayi dönüşümü potansiyeline ve düşük emisyonlu yatırımlarına dikkat çekti

Çelik üreticisi Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin yeşil sanayi dönüşümünde merkez haline gelme potansiyeline dikkat çekerek ülkenin gelecekteki sanayi stratejisinin ileri teknolojilere, katma değerli üretime ve düşük emisyonlu imalata odaklanması gerektiğini ifade etti.

COP31 kapsamında VakıfBank tarafından düzenlenen “Türkiye'ye Değer Katan Markalar” panelinde konuşan Tosyalı, küresel sanayi rekabetinde yaşanan değişimleri, şirketin sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını ve Avrupa ile sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdi. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da sanayinin karbonsuzlaştırılmasının desteklenmesinde uzun vadeli finansmanın ve uluslararası ortaklıkların önemini vurguladı.

Tosyalı, küresel endüstriyel rekabet gücünü yalnızca üretim maliyetlerinin değil, enerji ve hammadde güvenliğinin, teknolojik kapasitenin, tedarik zincirlerinin dayanıklılığının ve düşük emisyonlu üretimin de belirlediğini ifade etti. Avrupa Birliği ile sanayi ilişkilerinin yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Asya ile bağlantıları sayesinde Türkiye'nin, farklı bölgelerin sanayi yatırımları ve üretim zincirleri arasında köprü kuran bir merkez haline gelebileceğini belirtti.

Tosyalı Holding sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alarak 6 milyar $'ın üzerinde yatırım yaptı

Tosyalı, sürdürülebilirliğin şirketin yatırım stratejisinin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı. “Sürdürülebilirliği üretime sonradan eklenen bir unsur olmaktan çıkarıp tüm yatırımlarımızın başlangıç noktası haline getirdik,” diyen Tosyalı, şirketin son üç ila dört yılda 6 milyar $'ın üzerinde yatırım yaptığına ve bu yatırımların büyük bölümünün söz konusu yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte şirketin yatırımlarıyla enerji ve hammadde arz güvenliğini güçlendiren, kaynakları daha verimli kullanan, karbon yoğunluğu daha düşük ve uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.

Cezayir ve Libya'daki hidrojen kullanımına uygun DRI yatırımları düşük emisyonlu çelik üretimini destekliyor

Şirketin uluslararası yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tosyalı, Cezayir'deki faaliyetleri kapsamında enerji verimliliği yüksek iki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisinin bulunduğunu belirtti. İkinci tesisin, doğal gazla çalışabilen ve aynı zamanda hidrojen kullanımına uygun teknolojiyle üretime geçen dünyanın ilk tesisleri arasında yer aldığının altını çizdi.

Aynı zamanda şirketin Libya'da hidrojen kullanımına uygun DRI yatırımları yaptığı ve toplam yıllık 8,1 milyon mt üretim kapasitesi oluşturmayı planladığı dile getirildi. Söz konusu yatırımların çelik üretiminden kaynaklanan karbon yoğunluğunu azalttığı ve üretim kapasitesini genişletme stratejisinin bir parçasını oluşturduğu aktarıldı.

Türkiye'de 1,4 GW kurulu güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor

Şirketin Türkiye'de yenilenebilir enerjiye ve daha verimli üretim teknolojilerine yatırım yaptığı ifade edildi. Planlanan 1,2 GW'lık ilave güneş enerjisi kapasitesiyle mevcut tesisler dahil olmak üzere toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesinin 1,4 GW'a ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Tosyalı, söz konusu yatırımların, şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını güneş enerjisinden karşılamasını sağlayacağına dikkat çekti. Üretim verimliliğindeki iyileştirmelerle birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının şirketin enerji güvenliğini, kaynak verimliliğini ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçladığını paylaştı.

AB-Türkiye sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu çağrısı

Tosyalı ayrıca değişen küresel ekonomik ve çevresel koşullar karşısında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin uzun süredir Avrupa sanayisi için güvenilir bir üretim ve tedarik ortağı olduğunu belirterek yeşil dönüşüm, teknolojik gelişim, tedarik güvenliği ve sanayinin rekabet gücü konularında ortak çıkarlar bulunduğunu ifade etti.

Bununla birlikte AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun özellikle önem taşıdığı ve Türkiye'nin Avrupa'nın gelecekteki sanayi ve teknoloji yatırımlarında daha büyük rol üstlenmesinin gerektiği belirtildi. COP31'in Türkiye'nin uluslararası ortaklarına güvenilir, rekabetçi ve düşük emisyonlu sanayi iş birliği sunma kapasitesini göstermesi açısından bir fırsat olduğu kaydedildi.

VakıfBank Türkiye sanayisinin karbonsuzlaştırılması için uzun vadeli finansmanın önemini vurguladı

Öte yandan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik kalkınmanın birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik çalışmaların sanayinin gelişimine ilişkin önceliklerle uyumlu yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, yatırım kararlarının ülkenin gelecekteki rekabet gücünün belirlenmesinde merkezi rol oynadığını ifade etti.

Aynı zamanda Arslan, endüstriyel dönüşümün üretim hatlarının ve sanayi tesislerinin modernizasyonuna yönelik yatırımların süresine uygun uzun vadeli finansman düzenlemeleri gerektirdiğine dikkat çekti. Teknik destek, kredi garanti mekanizmaları ve uzun vadeli finansmanı sanayi dönüşümünün desteklenmesi açısından üç temel unsur olarak sıraladı. Son olarak Türkiye'nin iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için uzun vadeli sanayi yatırımlarının uygun finansman araçları ve uluslararası iş birliğiyle birleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ekledi.