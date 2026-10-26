Türkiye çelik sektörünün 2053 net sıfır yol haritası 3 Kasım'da tanıtılacak

Türkiye demir-çelik sektörünün rekabet gücünü koruyarak karbonsuzlaşmasına yönelik teknolojik, finansal ve politika adımlarını ele alan “Türkiye Demir Çelik Sektörü - 2053'te Net Sıfır İçin Yol Haritası” raporu, 3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek toplantıda tanıtılacak.

Sanayide karbonsuzlaşma alanında çalışan düşünce kuruluşu Agora Industry tarafından, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği (SEFiA) ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin (İPM) katkılarıyla hazırlanan rapor, sektörün 2053'e kadar net sıfır emisyona ulaşması için gereken adımları inceliyor.

Karbonsuzlaşmanın fırsatları ve zorlukları tartışılacak

Dedeman Hotel İstanbul'un Esen Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantının açılış konuşmaları SEFiA Direktörü Bengisu Özenç, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven tarafından yapılacak. Açılışın ardından Agora Industry Küresel Çelik Dönüşümü Programı Koordinatörü Ysanne Choksey, raporun sunumunu gerçekleştirecek.

Program kapsamında düzenlenecek “Çelik Sektörünün Karbonsuzlaşması: Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı panelin moderatörlüğünü kıdemli sektör uzmanı Muammer Bilgiç üstlenecek. Panelde Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Türkiye Çelik Dönüşümü Ağı Koordinatörü Dursun Baş, SEFiA Direktörü Bengisu Özenç ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Teknik İşler Direktörü Hasan Akbulut yer alacak. Soru-cevap bölümünün ardından toplantının kapanış konuşmasını İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin yapacak.