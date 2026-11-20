Diler Demir Çelik Grubu Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Fatih Gökçe, çelik sektörünün 2050 hedeflerine yalnızca mevcut operasyonlarda küçük iyileştirmeler yaparak ulaşamayacağını belirterek teknoloji dönüşümü, enerji verimliliği ve tesis koşullarına uygun mühendislik çözümlerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında “Demir-Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği ve Emisyon Azaltımı” başlıklı sunumu gerçekleştiren Gökçe, bugün alınan yatırım kararlarının gelecekteki çelik üretiminin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Gökçe, karbon emisyonlarının kalıcı olarak azaltılabilmesi için mevcut süreçlerin optimizasyonunun ötesine geçilmesi gerektiğini belirtti. Kullanılan teknolojilerin dönüştürülmesi, enerjinin daha verimli yönetilmesi ve hammaddelerin en yüksek katma değerle değerlendirilmesini sektörün öncelikleri arasında sıraladı.

Enerji kayıplarının doğru ölçülmesi önem taşıyor

Demir-çelik tesislerinde enerjinin önemli bir bölümünün doğrudan üretime dönüşmeden kaybolduğuna dikkat çeken Gökçe, özellikle motor sistemlerinde bu kayıpların %70 seviyesine kadar çıkabildiğini ifade etti.

Ekipman verimliliğinden enerji dağıtım altyapısına kadar geniş bir iyileştirme alanı bulunduğunu belirten Gökçe, enerji tüketimini azaltmanın ilk ve en kritik adımının mevcut enerji kayıplarının hangi aşamalarda ve ne ölçüde oluştuğunu doğru tespit etmek olduğunu söyledi.

Elektrik ark ocaklarında tesis koşullarına uygun teknoloji seçilmeli

Elektrik ark ocaklarında enerji tüketimini azaltmaya yönelik çok sayıda teknoloji bulunduğunu belirten Gökçe, her tesiste aynı çözümün uygulanamayacağını vurguladı. Teknoloji seçiminde tesisin koşullarının ve üretim yapısının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Gökçe, yanma verimliliği, oksijen kullanımı ve hassas proses kontrolünün elektrik ark ocağı operasyonlarında önemli verimlilik fırsatları sunduğunu belirterek yeşil dönüşümün doğru mühendislik ve veriye dayalı operasyonel disiplin gerektirdiğini söyledi.