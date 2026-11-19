Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin belirsizliklerin çelik sektörü üzerindeki etkilerinin giderilmesi gerektiğini belirterek sektörün karbonsuzlaşma yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için düzenlemelerde netlik sağlanması çağrısında bulundu.

Dalbeler, Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ÇİB tarafından gerçekleştirilen “Değişen Ticaret Ortamında Çelik Sektörünün Karbonsuzlaşması: Standartlar ve Sınırda Karbon Düzenlemeleri” başlıklı panelin ardından değerlendirmelerde bulundu. Türk çelik ihracatçılarını temsil eden ÇİB'in düzenlediği oturum, değişen ticaret standartları ve sınırda karbon düzenlemeleri çerçevesinde sektörün karbonsuzlaşma sürecine odaklandı.

Panelde Avrupa'daki sınırda karbon düzenlemesine ilişkin belirsizliklerin sektör üzerindeki etkilerinin ele alındığını aktaran Dalbeler, görüşmelerde bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğinin öne çıktığını söyledi. Belirsizliklerin giderilmesinin sektörün karbonsuzlaşma yatırımlarını gerçekleştirebilmesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Kota uygulamaları ve SKDM için daha adil düzenleme çağrısı

Dalbeler, daha sonra Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin (TÇÜD) paneline de katıldıklarını belirterek Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın da aynı konulara değindiğini aktardı.

Aynı zamanda söz konusu panelde Avrupa'daki kota uygulamalarının ve sınırda karbon düzenlemesinin iklimle ilgili amaçlarının ötesinde korumacı bir kalkan işlevi gördüğü yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktaran Dalbeler, bu korumacı niteliğin ortadan kaldırılması ve uygulamaların daha adil biçimde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.