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Ticaret Bakanı Bolat: İklim eylemi, uluslararası ticaret ve sanayi kalkınması birlikte ilerlemeli

Cuma, 13 Kasım 2026 14:32:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen “İklim, Ticaret ve Rekabetçilik: Düzenlemeden Uygulamaya Koordinasyon” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla iklim eylemi, uluslararası ticaret ve sanayi kalkınması arasında koordinasyon sağlanmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin iklim taahhütlerini somut adımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Bolat, temiz teknolojilere, sürdürülebilir ürünlere ve yatırım fırsatlarına erişimin kolaylaştırılmasında uluslararası ticaretin rolüne dikkat çekti. Özellikle jeopolitik belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında iklim eylemi, uluslararası ticaret ve sanayi kalkınmasının birbiriyle rekabet eden öncelikler olarak değerlendirilmek yerine birbirini desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin AB ile ticari ilişkileri yeşil dönüşüm politikalarını şekillendiriyor

Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yakın ekonomik entegrasyonu ve 30 yılı aşkın süredir devam eden Gümrük Birliği ilişkisi nedeniyle yeşil dönüşümün uzun zamandır ülkenin ticaret politikasının temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin, sanayi üretimi, yatırımlar ve pazara erişim üzerinde önemli etkileri bulunan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yanıt olarak 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı kabul ettiğini aktardı.

Bununla birlikte Türkiye'nin 2021 yılında Paris Anlaşması'nı onayladığını ve 2025'in Temmuz ayında ulusal karbon fiyatlandırması ile emisyon ticaret sisteminin (ETS) yasal çerçevesini oluşturan İklim Kanunu'nu kabul ettiğini hatırlattı.

Sanayinin karbonsuzlaştırılması ve sürdürülebilir finansman Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefini destekliyor

Türkiye'nin, 2053 net sıfır emisyon hedefini desteklemek amacıyla sanayinin karbonsuzlaştırılması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman ve temiz enerjiyi kapsayan stratejiler ve yol haritaları geliştirdiğinin altı çizildi. Bolat, yeşil dönüşümün yeni pazarlar, ürünler, hizmetler ve yatırımlar için fırsatlar yarattığını, bununla birlikte hükümetler, uluslararası kuruluşlar, finans kurumları ve işletmeler arasındaki iş birliğinin önemini koruduğunu kaydetti. 

Aynı zamanda uluslararası iş birliğinde ülkelerin farklı kalkınma ihtiyaçlarının dikkate alınması ve finansman ile temiz teknolojilerin gelişmekte olan ekonomilere ve küçük ölçekli üreticilere ulaşmasının sağlanması gerektiğini kaydeden Bolat, hem ekonomik kalkınmayı hem de yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla iklim hedeflerinin iş birliği yoluyla uygulanabilir tedbirlere dönüştürülmesinin önemini vurguladı. Son olarak Türkiye'nin COP31 başkanlığını yürüten ülke olarak ortak iklim hedeflerini kolektif eyleme dönüştürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Etiketler: Türkiye Avrupa Karbonsuzlaşma Görüş Konferanslar 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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