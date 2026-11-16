Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan bir habere göre OYAK bünyesinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Erdemir, yeşil dönüşümü üretim kabiliyetlerini geliştirmek ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak için stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında “Erdemir'in Yeşil Dönüşüm Yolculuğu” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, şirketin karbonsuzlaştırma yol haritasını ve sürdürülebilir üretime yönelik girişimlerini anlattı.

Düşük emisyonlu çelik üretimi gelecekte sanayinin rekabet gücünü belirleyecek

Yazıcı, düşük emisyonlu üretime geçişin başarılı bir şekilde yönetilmesinin önümüzdeki yıllarda sanayinin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alacağını vurguladı. Erdemir'in yeşil dönüşümü yalnızca düzenleyici bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda bir fırsat olarak gördüğünü belirten Yazıcı, bu sürecin şirketin üretim kabiliyetlerini geliştirmesine ve sanayinin gelecekteki ihtiyaçlarına hazırlanmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Bununla birlikte şirketin öncelikleri arasında üretim verimliliğini ve ürün kalitesini koruyarak çevresel etkileri azaltmanın ve uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirmenin yer aldığı aktarıldı.

Üretim altyapısı güçlendirilirken, düşük emisyonlu teknolojilere odaklanılıyor

Yazıcı, şirketin düşük emisyonlu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, üretim altyapısını da güçlendirmeye devam ettiğine dikkat çekti. Erdemir'in teknolojik gelişim ve üretim kabiliyetleri sayesinde yalnızca değişen piyasa koşullarına uyum sağlamakla kalmayıp sanayi dönüşümünde aktif rol oynamayı hedeflediğini vurguladı.

COP31'in uluslararası iş birliği açısından önemine dikkat çeken Yazıcı, konferans kapsamında kurulan ortaklıkların ve gerçekleştirilen bilgi alışverişinin Türkiye sanayisinin sürdürülebilir gelişimini destekleyen somut yatırımlara dönüşmesini umduğunu ifade etti. Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki konumunu güçlendirmek için Türk sanayi şirketleri arasındaki iş birliğinin ve bu şirketlerin üretim ve teknoloji alanındaki uzmanlıklarından etkin bir şekilde yararlanılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.