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Çin’in ham çelik üretimi Eylül’de aylık %1,09 düştü, Ekim'de artış bekleniyor

Cuma, 18 Ekim 2024 10:40:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Eylül ayında Çin’de aylık %2,03 ve yıllık %6,7 düşüşle 66,76 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi aylık %1,09 ve yıllık %6,1 düşüşle 77,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise aylık %5,78 artış ve yıllık %2,4 düşüşle 117,31 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ham çelik üretimi, Ağustos ayında görülen %6,05 düşüşün ardından son kullanıcılardan gelen talebin toparlanması ve Çin’in Eylül sonundan itibaren açıkladığı teşvik paketleri sayesinde daha yavaş şekilde düştü.

Ocak-Eylül döneminde Çin’in pik demir üretimi yıllık %4,6 düşüşle 644,43 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,6 ve %0,1 düşüşle 768,48 milyon mt ve 1,04 milyar mt seviyelerinde yer aldı.

Ekim başında (1-10 Ekim) orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının sonuna kıyasla %1,7 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Eylül ayının sonunda %1,3’lük artış kaydedilmişti.

Piyasa canlı sezona girdiği için Ekim ayında toplam çelik üretiminin yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte Çin’in teşvik paketlerinin beklentileri iyileştirip gayrimenkul sektöründe toparlanma sağlaması çelik talebini destekleyecek.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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