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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz sonunda %7,25 düştü

Perşembe, 04 Ağustos 2022 12:17:22 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı sonunda (21-31 Temmuz), Temmuz ayı ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %7,25 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının ortasında, Temmuz ayının başına (1-10 Temmuz) kıyasla %1,78 düşerek 2,04 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 31 Temmuz tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Temmuz tarihine kıyasla %12,79 düşüşle 16,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Temmuz tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Temmuz tarihine kıyasla 166 RMB/mt (25$/mt) veya %4,3 artarak 3.996 RMB/mt (591$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7636 RMB


Etiketler: Ham Çelik İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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