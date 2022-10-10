CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül sonunda %0,63 düştü

Pazartesi, 10 Ekim 2022 12:15:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül), Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %0,63 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının ortasında, Eylül ayının başına (1-10 Eylül) kıyasla %2,23 artarak 2,15 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 30 Eylül tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Eylül tarihine kıyasla %10,07 düşüşle 15,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

30 Eylül tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Eylül tarihine kıyasla 140 RMB/mt (19,7$/mt) veya %3,8 düşerek 3.519 RMB/mt (503,8$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 7,0992 RMB