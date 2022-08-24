CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos ortasında %2,72 arttı

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 11:39:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı ortasında (11-20 Ağustos), Ağustos ayı başına (1-10 Ağustos) kıyasla %2,72 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayının başında, Temmuz ayının sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %2,81 artarak 1,94 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin talep iyileşemediği için artış kaydettiği gözlendi. 20 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ağustos tarihine kıyasla %1,64 artışla 17,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

19 Ağustos tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Ağustos tarihine kıyasla 137 RMB/mt (20$/mt) veya %3,4 düşerek 3.929 RMB/mt (574$/mt) seviyesinde yer aldı.