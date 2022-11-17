CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım başında %2,09 düştü

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:31:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %2,09 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının sonunda, Ekim ayının ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %1,73 düşerek 2,03 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ekim tarihine kıyasla %1,51 artışla 16,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Ekim tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Ekim tarihine kıyasla 197 RMB/mt (28$/mt) veya %5,5 düşerek 3.397 RMB/mt (482,5$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 7,1638 RMB