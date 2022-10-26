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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ortasında %2,03 düştü

Çarşamba, 26 Ekim 2022 10:56:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla %2,03 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının başında, Eylül ayının sonuna kıyasla %1,11 düşerek 2,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 20 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ekim tarihine kıyasla %8,59 artışla 17,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Ekim tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Ekim tarihine kıyasla 281 RMB/mt (39,2$/mt) veya %7,25 düşerek 3.594 RMB/mt (502$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 7,1638 RMB


Etiketler: Ham Çelik İnşaat Demiri Hammaddeler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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