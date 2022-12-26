CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında %0,76 arttı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 17:27:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla %1,15 düşüşle 1,96 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının başında, Kasım ayının sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %2,06 düşerek 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Aralık tarihine kıyasla %4,23 artışla 15,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Aralık tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Aralık tarihine kıyasla 6 RMB/mt (0,86$/mt) veya %0,16 düşerek 3.939 RMB/mt (564$/mt) seviyesinde yer aldı.