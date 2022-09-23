CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül ortasında %2,23 arttı

Cuma, 23 Eylül 2022 11:05:35 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı ortasında (11-20 Eylül), Eylül ayı başına (1-10 Eylül) kıyasla %2,23 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının başında, Ağustos ayının sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla %3,26 artarak 2,1 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 20 Eylül tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Eylül tarihine kıyasla %3,5 artışla 17,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Eylül tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 9 Eylül tarihine kıyasla 132 RMB/mt (19$/mt) veya %3,5 düşerek 3.659 RMB/mt (523,5$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,992 RMB