CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,76 arttı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:37:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %0,76 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının başında, Ekim ayının ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %2,09 düşerek 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Kasım tarihine kıyasla %3,46 artışla 17,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Kasım tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Ekim tarihine kıyasla 141 RMB/mt (19,7$/mt) veya %4,15 artarak 3.538 RMB/mt (493,4$/mt) seviyesinde yer aldı.