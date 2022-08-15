CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos başında %2,81 arttı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 15:30:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz ayı sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %2,81 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının sonunda, Temmuz ayının ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %7,25 düşerek 1,89 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Temmuz tarihine kıyasla %2,73 artışla 17,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Ağustos tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Temmuz tarihine kıyasla 70 RMB/mt (10,4$/mt) veya %1,75 artarak 4.066 RMB/mt (603$/mt) seviyesinde yer aldı.