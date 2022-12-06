CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %1,32 arttı

Salı, 06 Aralık 2022 17:01:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %1,32 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının ortasında, Kasım ayının başına (1-10 Kasım) kıyasla %0,76 artarak 2 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Bu artıştan önce ise üretim seviyesinde düşüş görülüyordu.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin, üretimdeki artışa rağmen düşüş kaydettiği gözlendi. 30 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım tarihine kıyasla %11,54 düşüşle 15,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

30 Kasım tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 21 Kasım tarihine kıyasla 77 RMB/mt (11$/mt) veya %2,1 artarak 3.748 RMB/mt (537,7$/mt) seviyesinde yer aldı.