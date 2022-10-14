CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim başında %1,11 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 10:03:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı başında (1-10 Ekim), Eylül ayı sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %1,11 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının sonunda, Eylül ayının ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %0,63 düşerek 2,13 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 10 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Eylül tarihine kıyasla %2,73 artışla 16,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Ekim tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 30 Eylül tarihine kıyasla 76 RMB/mt (10,7$/mt) veya %2 artarak 3.875 RMB/mt (545$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 7,1088 RMB