﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz başında %1,98 düştü

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 10:47:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı başında (1-10 Temmuz), Haziran ayı sonuna (21-30 Haziran) kıyasla %1,98 düşüşle 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının sonunda, Haziran ayının ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %7,03 düşerek 2,1 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Temmuz tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Haziran tarihine kıyasla %6,49 artışla 18,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

8 Temmuz tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 30 Haziran tarihine kıyasla 182 RMB/mt (27$/mt) veya %4,2 düşerek 4.196 RMB/mt (623,5$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7282 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Ham Çelik Uzun Ürünler Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran sonunda %7,03 düştü

06 Tem | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ortasında %1,34 düştü

23 Haz | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran başında %1,32 düştü

16 Haz | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın sıcak sac satışları Nisan ayında %20 arttı

12 May | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ortasında %2,57, stokları ise %10,31 arttı

24 Haz | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 11-20 Aralık’ta ay başına göre değişmedi

24 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 21-30 Kasım’da %9,53 düştü

04 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 11-20 Kasım’da %1,53 düştü

25 Kas | Çelik Haberler

Sangang Minguang’ın net karı 2019 yılında %43,55 düştü

16 Nis | Çelik Haberler

Mart ayı ortasında CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi %1,55 arttı

26 Mar | Çelik Haberler