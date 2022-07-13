CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz başında %1,98 düştü

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 10:47:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı başında (1-10 Temmuz), Haziran ayı sonuna (21-30 Haziran) kıyasla %1,98 düşüşle 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının sonunda, Haziran ayının ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %7,03 düşerek 2,1 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Temmuz tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Haziran tarihine kıyasla %6,49 artışla 18,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

8 Temmuz tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 30 Haziran tarihine kıyasla 182 RMB/mt (27$/mt) veya %4,2 düşerek 4.196 RMB/mt (623,5$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7282 RMB