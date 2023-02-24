CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ortasında %1,49 arttı

Cuma, 24 Şubat 2023 10:50:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla %1,49 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının başında, Ocak ayının sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %3,77 artarak 2,06 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Son kullanıcı talebi inşaat faaliyetleri ve üretimin yeniden başlaması nedeniyle iyileştiği için çelik üretimi artmaya devam etti.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Şubat tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Şubat tarihine kıyasla %8,32 artışla 19,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Şubat tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Şubat tarihine kıyasla 110 RMB/mt (15,9$/mt) veya %2,7 artarak 4.184 RMB/mt (590$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,8942 RMB