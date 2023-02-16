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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat başında %3,77 arttı

Perşembe, 16 Şubat 2023 11:14:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak ayı sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %3,77 artışla 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Ocak ayında Çin Yeni Yılı tatili ve Fener Festivali’nin ardından Çinli çelik üreticileri üretimlerine kademeli bir şekilde yeniden başladı ve bu da çelik üretiminin artmasına yol açtı. Ancak çelik talebi beklendiği kadar iyileşmeyerek stokların artmasında etkili oldu.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının sonunda, Ocak ayının ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %2,61 artarak 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Şubat tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ocak tarihine kıyasla %9,36 artışla 18,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Şubat tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Ocak tarihine kıyasla 69 RMB/mt (10,1$/mt) veya %1,7 düşerek 4.074 RMB/mt (597$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Ham Çelik İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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