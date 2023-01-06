CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %2,44 düştü

Cuma, 06 Ocak 2023 17:53:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %2,44 düşüşle 1,92 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının ortasında, Aralık ayının başına (1-10 Aralık) kıyasla %1,15 düşerek 1,96 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 31 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık tarihine kıyasla %18,35 düşüşle 13,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

30 Aralık tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Aralık tarihine kıyasla 166 RMB/mt (24,1$/mt) veya %4,2 artarak 4.105 RMB/mt (596$/mt) seviyesinde yer aldı.