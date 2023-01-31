CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak ortasında %0,57 arttı

Salı, 31 Ocak 2023 11:15:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Ocak ayı başına (1-10 Ocak) kıyasla %0,57 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının başında, Aralık ayının sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %0,51 artarak 1,93 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ocak tarihine kıyasla %7,94 artışla 16,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Ocak tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Ocak tarihine kıyasla 55 RMB/mt (8,1$/mt) veya %1,3 artarak 4.179 RMB/mt (618$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7604 RMB