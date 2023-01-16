﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak başında %0,51 arttı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 11:20:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Aralık ayı sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %0,51 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının sonunda, Aralık ayının ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %2,44 düşerek 1,92 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Aralık tarihine kıyasla %14,02 artışla 14,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Ocak tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Aralık tarihine kıyasla 19 RMB/mt (2,8$/mt) veya %0,47 artarak 4.124 RMB/mt (614$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Ham Çelik İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %2,44 düştü

06 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik satışları piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle 2022’de %7 düşüş gösterdi

06 Oca | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında %0,76 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %2,06 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %1,32 arttı

06 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,76 arttı

23 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım başında %2,09 düştü

17 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları zayıf talep nedeniyle Ekim ayında düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

01 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ortasında %2,03 düştü

26 Eki | Çelik Haberler