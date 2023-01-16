CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak başında %0,51 arttı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 11:20:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Aralık ayı sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %0,51 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının sonunda, Aralık ayının ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %2,44 düşerek 1,92 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Aralık tarihine kıyasla %14,02 artışla 14,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Ocak tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Aralık tarihine kıyasla 19 RMB/mt (2,8$/mt) veya %0,47 artarak 4.124 RMB/mt (614$/mt) seviyesinde yer aldı.