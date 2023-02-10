CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak sonunda %2,61 arttı

Cuma, 10 Şubat 2023 10:55:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Ocak ayı ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %2,61 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının ortasında, Ocak ayının başına (1-10 Ocak) kıyasla %0,57 artarak 1,94 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 31 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ocak tarihine kıyasla %2,6 artışla 16,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Ocak tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 20 Ocak tarihine kıyasla 36 RMB/mt (5,3$/mt) veya %0,86 düşerek 4.143 RMB/mt (610$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7884 RMB