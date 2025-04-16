CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında %3,4 yükseldi, stoklar da arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yılın Nisan ayı başında (1-10 Nisan) ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Mart ayı sonuna (21-31 Mart) kıyasla %3,4 artışla 2,19 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Mart ayının sonunda CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Mart ayı ortasına (11-20 Mart) kıyasla %1,9 düşüşle 2,12 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Nisan tarihi itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mart tarihine kıyasla %5,3 artışla 16,04 milyon mt olarak kaydedildi.