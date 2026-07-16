Çin'de CISA üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 Temmuz başında %0,1 düştü, stoklar %3 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), bu yılın Temmuz başında (1-10 Temmuz) Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin (CISA üyesi şirketler) günlük ortalama ham çelik üretiminin Haziran ayının sonuna kıyasla %0,1 düşüşle 2,022 milyon mt olduğunu açıkladı.

Haziran ayının sonunda ise CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi haziran ayının ortasına kıyasla %3,6 düşüşle 2,024 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stokları arttı. 10 Temmuz itibarıyla bu üreticilerin toplam mamul çelik stokları 16,77 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek 30 Haziran'a kıyasla %3 artış gösterdi.

Temmuz ayının başında günlük ham çelik üretiminde kaydedilen %0,1 düşüşe rağmen çelik stokları %3 arttı. Bu durum, söz konusu dönemde etkili olan birçok olumsuz hava olayının son kullanıcı sektörlerden gelen talebi zayıflatması nedeniyle stok birikiminin hızlandığını gösterdi. CISA verilerine göre Haziran sonuna kıyasla stoklar ülkenin kuzeydoğusunda %14,9, güneyinde %11,7 ve doğusunda %5,9 arttı. Ülkenin kuzeydoğu bölgesini etkisi altına alan Bavi Tayfunu ve beraberinde getirdiği yoğun yağışlar da Temmuz ayı başında stokların hızla yükselmesine yol açtı.