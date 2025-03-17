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Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %1,5 geriledi

Pazartesi, 17 Mart 2025 15:29:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla yıllık bazda %0,5 ve %1,5 düşüşle 140,75 milyon mt ve 166,3 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, nihai mamul üretimi yıllık bazda %4,7 artışla 224,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Mart ayının başında (1-10 Mart), Şubat ayı sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %5,6 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, üretimi azaltmak ve çelik sektörünün yeniden yapılandırılmasını sağlamak için 2025 yılında ham çelik üretimini kontrol altına alacaklarını belirtti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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