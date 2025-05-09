Çin’in çelik ihracatı Nisan’da yine 10 milyon mt’u aştı, Ocak-Nisan döneminde %8,2 artış gözlendi

Nisan ayında Çin’in nihai mamul ihracatı aylık %0,1 ve yıllık %13,5 artışla 10,46 milyon mt seviyesinde kaldı. Yüksek ham çelik üretimi ve yerel talebin yetersiz olması nedeniyle üreticiler yine dış piyasalara satış yapmak zorunda kaldı. Mayıs-Haziran sevkiyatlı bağlantıların çoğunun yapıldığı Nisan ayında üretim yüksek kaldığı için Mayıs-Haziran döneminde de ihracatın yüksek olduğu görülebilir. Nisan ayında Çin’in günlük ham çelik üretimi, Mart ayında kaydedilen 2,12-2,17 milyon mt seviyesine kıyasla 2,2 milyon mt’un üzerinde kaydedildi.

Ülkenin nihai mamul ithalatı ise Nisan ayında aylık %4,2 artış ve yıllık %21 düşüşle 522.000 mt oldu.

Yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %8,2 artışla 37,89 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Aynı dönemde ülke yıllık %13,9 düşüşle 2,07 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in ABD ile yaptığı görüşmelerde ABD-Çin ticari ilişkilerinde iyileşme görülebilir.