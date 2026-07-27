Çin'de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 Temmuz ortasında %0,4 gerilerken stoklar %8,1 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Temmuz ortasında (11-20 Temmuz) CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin günlük ortalama ham çelik üretimi, Temmuz başına (1-10 Temmuz) kıyasla %0,4 düşüş 2,015 milyon mt olarak gerçekleşti.

Temmuz başında ise söz konusu işletmelerin günlük ortalama ham çelik üretimi, Haziran sonuna (21-30 Haziran) göre %0,1 düşüşle 2,022 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stokları ise arttı. 20 Temmuz itibarıyla nihai mamul stokları, 10 Temmuz'a göre %8,1 artışla 18,13 milyon mt seviyesine ulaşarak yükseldi.

Temmuz ortasında kaydedilen %8,1'lik stok artışı, Temmuz başındaki %3'lük artışın ardından geldi ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle nihai kullanıcı talebinin zayıf seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

CISA verilerine göre özellikle Çin'in kuzeydoğu, doğu, kuzey ve orta kesimlerinde stok artışları dikkat çekti. Bu bölgelerde nihai mamul stokları Temmuz başına kıyasla sırasıyla %18,1, %7,8, %6 ve %12,6 arttı.