CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ortasında %0,3 düştü, stoklar arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs ayı başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,3 düşüşle 2,199 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.
ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %0,2 artışla 2,205 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.
Söz konusu dönemde Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stoklarında artış kaydedildi. 20 Mayıs itibarıyla söz konusu üreticilerin mamul çelik stokları 10 Mayıs tarihine kıyasla %1,8 artışla 16,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.