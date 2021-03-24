﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ortasında %1,46 düştü

Çarşamba, 24 Mart 2021 14:56:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Mart ayı ortasında (11-20 Mart), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Mart ayının başına (1-10 Mart) kıyasla %1,46 düşüş göstererek 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Mart ayı başında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %2,08 düşerek 2,27 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri düştü. 20 Mart itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mart’a kıyasla 3,75 milyon mt veya %2,1 düşüş kaydederek 17,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Mart itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 10 Mart’a kıyasla 24 RMB/mt (3,7$/mt) veya %0,51 artış göstererek 4.717 RMB/mt (723$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5228 RMB


Etiketler: inşaat demiri  Uzak Doğu  uzun ürünler  çelik üretimi  ham çelik  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Mar

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları kütük fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle yükseldi
11  Mar

Shagang Group Mart ayı ortası için yerel uzun mamul fiyatlarını sabit tuttu
08  Mar

Baogang 2021’de 15,33 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor
04  Mar

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat sonunda %0,85 arttı
24  Şub

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ortasında %3 arttı, stoklar %21 yükseldi