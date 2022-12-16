CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %2,06 düştü

Cuma, 16 Aralık 2022 11:17:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %2,06 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının sonunda, Kasım ayının ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %1,32 artarak 2,03 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyeleri arttı. 10 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Kasım tarihine kıyasla %0,25 artışla 15,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Aralık tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 1 Aralık tarihine kıyasla 193 RMB/mt (27,7$/mt) veya %5,1 artarak 3.945 RMB/mt (565,2$/mt) seviyesinde yer aldı.