CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran sonunda %7,03 düştü

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 13:47:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı sonunda (21-30 Haziran), Haziran ayı ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %7,03 düşüşle 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının ortasında, Haziran ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla %1,34 düşerek 2,26 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 30 Haziran tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Haziran tarihine kıyasla %17,42 düşüşle 16,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

30 Haziran tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 21 Haziran tarihine kıyasla 229 RMB/mt (34$/mt) veya %5,5 artarak 4.378 RMB/mt (650,5$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7246 RMB