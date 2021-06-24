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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ortasında %2,57, stokları ise %10,31 arttı

Perşembe, 24 Haziran 2021 12:15:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı ortasında (11-20 Haziran), Haziran ayının başına (1-10 Haziran) kıyasla %2,57 artış göstererek 2,40 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının başında, Mayıs ayının sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %2,15 artışla 2,33 milyon mt seviyesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde artış gözlendi. 20 Haziran tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Haziran tarihine kıyasla 1,46 milyon mt veya %10,31 artış kaydederek 15,70 milyon mt seviyesine yükseldi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 21 Haziran tarihi itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı, yağışlı havaların görüldüğü ölü sezonda talebin gevşemesi nedeniyle 11 Haziran tarihine kıyasla 183 RMB/mt (28,3$/mt) veya %3,6 düşüş göstererek 4.950 RMB/mt (66$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin  inşaat demiri  çelik üretimi  uzun ürünler  hammaddeler  Uzak Doğu  ham çelik  |  benzer haberler »


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