CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül başında %3,26 arttı

Perşembe, 15 Eylül 2022 11:11:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı başında (1-10 Eylül), Ağustos ayı sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla %3,26 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayının sonunda, Ağustos ayının ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %4,56 artarak 2,03 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 10 Eylül tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ağustos tarihine kıyasla %7,03 artışla 17,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

9 Eylül tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Ağustos tarihine kıyasla 114 RMB/mt (16,5$/mt) veya %3,1 artarak 3.791 RMB/mt (549$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,9101 RMB